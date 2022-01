Mini PC Stick (Intel, 8/128GB) al prezzo minimo

Lo colleghi a qualsiasi monitor o televisore e hai subito un computer pronto per lavorare, studiare, navigare o riprodurre contenuti multimediali: questo Mini PC Stick è in vendita oggi su Amazon con un coupon sconto da 30 euro che riduce fortemente la spesa. Se lo compri subito, domani sarà da te.

Mini PC Stick: così la tua TV diventa un computer

Diamo uno sguardo alle principali specifiche tecniche integrate: processore Intel Atom x5-Z8350, GPU ‎Intel HD Graphics 400, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per lo storage espandibile con schede microSD, moduli WiFi dual band e Bluetooth per la connettività, porte USB 2.0 e 3.0. Il tutto racchiuso in dimensioni poco più grandi rispetto a quelle di una pendrive e senza ventole. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Per iniziare subito a usarlo non devi far altro che inserirlo nella porta HDMI del monitor o del televisore: garantito il pieno supporto alla risoluzione 4K.

Oggi hai la possibilità di acquistare questo Mini PC Stick al prezzo finale di soli 159,67 euro con spedizione gratuita e disponibilità immediata: come scritto in apertura, se lo compri subito domani sarà a casa tua.