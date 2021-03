Mini PC fanless Intel 4 core 4/64GB in offerta

In questa seconda giornata di offerte primaverili su Amazon, vogliamo proporvi un altro mini PC estremamente economico quanto interessante. Si tratta del Beelink BT3PRO, un piccolo computer equipaggiato con processore Intel decisamente compatto.

Mini PC fanless Beelink BT3PRO: caratteristiche tecniche

Il processore che equipaggia il PC è un Intel Atom X5-Z8350, una CPU da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 1,92GHz. Questo è affiancato da 4GB di memoria RAM e 64GB per l’archiviazione. Naturalmente questa è espandibile, ma solo con una microSD fino a 128GB grazie al lettore di memorie integrato. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma molto buona per le attività quotidiane come la gestione dei documenti o le lezioni in DAD. Grazie all’attacco VESA inoltre può essere fissato direttamente al monitor eliminando completamente l’ingombro dalla scrivania. Il sistema di raffreddamento fanless, inoltre, lo rende una delle proposte più silenziose del mercato.

Per quanto riguarda la connettività, per quanto essenziale, risulta completa di tutte le porte di cui si potrebbe avere bisogno. Troviamo infatti quattro porte USB di cui una USB 3.0 ad alta velocità per la connessione di periferiche come HDD/SSD esterni. Due le uscite audio/video, una VGA e l’altra HDMI, le quali permettono di collegare due monitor contemporaneamente per estendere lo spazio di lavoro. Presente una porta RJ45 Gigabit LAN in grado di offrire la massima velocità e stabilità della rete. Chiudono le connessioni wireless le quali includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.0.

Grazie alle offerte di Amazon il computer è acquistabile a soli 109 euro con uno sconto di 26 euro sul prezzo di listino.