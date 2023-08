Mini PC Fujitsu ricondizionato a 89 euro su eBay

Hai mai desiderato un PC potente, compatto e conveniente che si adatti perfettamente alle tue esigenze quotidiane? Bene, oggi hai l’opportunità di portare a casa un Mini PC Fujitsu ricondizionato a un incredibile prezzo di soli 89 euro su eBay.

Questa è un’offerta da non perdere, che ti permetterà di ottenere un prodotto di alta qualità a un prezzo imbattibile.

Mini PC ricondizionato Fujitsu a 89 euro: l’offerta su eBay

Cosa intende il venditore per “Prodotto Ricondizionato”? Si tratta di un prodotto che è stato attentamente revisionato e sottoposto a un processo di riparazione o sostituzione dei componenti guasti o usati, per garantirne il perfetto funzionamento. Quindi, puoi essere sicuro di ricevere un Mini PC Fujitsu che è stato attentamente controllato e ricondizionato per funzionare al 100% delle sue potenzialità.

Questo Mini PC è dotato di sistema operativo Windows 10 Professional a 64 bit, già installato e attivato con licenza sticker etichetta COA. Sarai pronto a utilizzare il tuo PC fin da subito, senza dover preoccuparti di acquistare e installare il sistema operativo separatamente.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Mini PC Fujitsu è alimentato da un potente processore Intel Core i5-4590T con una frequenza di 2.00 GHz, che può raggiungere fino a 3.00 GHz in modalità turbo boost. Con 4 core e 4 thread, questo processore ti offre prestazioni veloci e fluide per tutte le tue attività quotidiane.

La scheda video integrata Intel HD Graphics 4600 ti permette di goderti grafiche nitide e fluide durante la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione su internet.

La memoria RAM di 8GB DDR3 SODIMM (espandibile fino a 16GB) assicura una gestione efficiente delle tue applicazioni, permettendoti di eseguire più programmi contemporaneamente senza rallentamenti.

Inoltre, con l’SSD da 240GB SATA 3.5″, avrai un notevole spazio di archiviazione per i tuoi documenti, foto, video e file multimediali. L’SSD garantisce anche avvii rapidi e tempi di caricamento veloci, offrendoti un’esperienza informatica reattiva e senza interruzioni.

Se stai cercando un Mini PC performante e affidabile a un prezzo incredibile, questa è l’occasione perfetta per te. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare il Mini PC Fujitsu ricondizionato su eBay a soli 89 euro. Approfitta di questa fantastica offerta e goditi la comodità di un PC potente e compatto, pronto a soddisfare tutte le tue esigenze informatiche quotidiane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.