Mini PC con i7, 16GB RAM e SSD 256GB: scontone Amazon (-50%)

Grandissima occasione su Amazon per portarsi a casa un Mini PC dalla scheda tecnica molto interessante ad un prezzo a dir poco speciale.

Applicando il coupon sconto che trovi in pagina, infatti, riceverai subito una promozione del 50% sul costo di listino di 700 euro. Questo significa che lo pagherai soltanto 350 euro: un “taglio” incredibile che ti permette di portarti a casa un Mini PC comodo, facile da portare in giro e con caratteristiche tecniche da non sottovalutare.

Mini PC Basoaro: la scheda tecnica

Il Mini PC del marchio Basoaro ti arriverà a casa con Windows 10 Pro a 64-bit già pre-installato e la possibilità di effettuare il passaggio gratuito a Windows 11. Il sistema è alimentato da un processore Intel Core i7-10510U che con la scheda grafica UHD integrata ti assicura un mini computer veloce, fluido e dall’alta efficienza energetica.

Al suo fianco trova posto una memoria RAM da 16GB espandibile fino a 64 e un SSD da 256GB, anche questo espandibile. Nonostante le dimensioni del case ultracompatte, con appena 150x137x48mm di spazio occupato, il PC è dotato di tutta la connettività che hai bisogno: porta HDMI, 2 porte RJ45 Gigabit LAN, 4 porte USB 3.0, 4 porte USB 2.0, 1 porta USB di tipo C e uscire jack per cuffie e microfono.

Garantito il supporto al doppio display HDMI e DP, dandoti la possibilità di risparmiare tempo e migliorare l’efficienza sul lavoro. Puoi utilizzarlo in postazioni di fortuna oppure per realizzare una zona di lavoro che sia esteticamente minimal, con un Mini PC che è sempre pronto a venire con te, anche in borsa, per qualsiasi esigenza.

Non perdere altro tempo: applica il coupon sconto che trovi in pagina e ricevi subito lo sconto del 50% per acquistare il Mini PC Basoaro a soli 350 euro invece di 700. Con Prime lo riceverai a casa tua nel giro di un paio di giorni al massimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.