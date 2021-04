Mini PC Intel 4 core 8/128GB 4K meno di 200 euro

Quello che vi proponiamo in questo articolo è un mini PC dalle buone prestazioni, oggi ad un prezzo decisamente interessante. Si tratta del Beelink J45, un computer equipaggiato con processore Intel adatto per tutte le attività quotidiane.

Mini PC Beelink J45: caratteristiche tecniche

Partendo dal processore, ritroviamo un ottimo Intel Pentium J4205, una CPU da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 2,6GHz. A questa si affiancano 8GB di memoria RAM e un SSD da 128GB. Lo spazio di archiviazione naturalmente è espandibile, sia aggiungendo un secondo disco da 2,5 pollici SSD o HDD, sia con una microSD fino a 128GB, o ancora sostituendo l’SSD preinstallato. Si tratta di una configurazione molto interessante dal punto di vista prestazionale, senza enormi pretese certo, ma ideale per le piccole attività. Che si tratti di seguire le lezioni in DAD, elaborare documenti con Office o semplicemente godere di qualche contenuto multimediale, il J45 gestisce tutto in maniera rapida e fluida.

Anche dal punto di vista della connettività il PC stupisce se si considera il prezzo. Quattro le porte USB tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Non avremo problemi quindi a spostare dati velocemente da periferiche esterne come hard disk, SSD o pen drive grazie ad una velocità di trasferimento fino a 5Gbps. Due invece le uscite audio/video, entrambe HDMI, le quali permettono di collegare fino a due monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete che solo il cavo è in grado di offrire. Sono presenti, tuttavia, le connessioni wireless che prevedono sia Wi-Fi dual band che Bluetooth 4.0.

Grazie ad uno sconto del 25%, su Amazon è possibile acquistare il PC a soli 194,92 euro con un risparmio di circa 65 euro sul prezzo di listino.