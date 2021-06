Mini PC Intel 4 core 8/128GB a soli 150 euro

Anche oggi non manca il nostro consueto consiglio su un buon mini PC, in questo caso economico, ma dalle caratteristiche decisamente interessanti. Si tratta dell’ormai noto ACEPC T11, una delle migliori soluzioni per il rapporto qualità/prezzo, offerto oggi con un ottimo sconto da Amazon.

Mini PC ACEPC T11: caratteristiche tecniche

Il computer ospita un processore Intel Atom Z8350, una buona CPU da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 1,92GHz. Questa è supportata da ben 8GB di memoria RAM ed uno spazio di archiviazione di 128GB eMMC. Se tuttavia la memoria di massa dovesse risultare insufficiente, non manca la possibilità di installare un HDD/SSD da 2,5 pollici grazie ad un pratico sportellino inferiore. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma più che sufficiente per le attività quotidiane. Che si tratti dell’utilizzo del pacchetto Office, piuttosto che delle lezioni in DAD o un po’ di sano intrattenimento, il PC gestisce tutto in maniera piuttosto fluida.

Sul fronte della connettività, invece, troviamo una dotazione molto interessante. Le porte USB sono ben 4 di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Non avremo quindi alcun problema di sorta nel trasferimento dati da periferiche esterne come hard disk, SSD o pendrive. Non manca un comodo slot per microSD, utile per espandere la memoria fino a 128GB con un costo ridotto e senza influenzare il peso di soli 640 grammi. Due le uscite video, una HDMI e l’altra VGA, che permettono di collegare due monitor contemporaneamente ottenendo così un’area di lavoro più ampia. Presente una porta RJ45 Gigabit LAN, così come le connessioni wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2. Con un sistema di raffreddamento fanless, il T11 risulta anche estremamente silenzioso, aspetto da non sottovalutare.

Grazie alle offerte del giorno il PC è acquistabile su Amazon a soli 152,91 euro con uno sconto di ben 27 euro sul prezzo di listino.