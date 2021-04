Mini PC Intel 4 core 8/128GB fanless in offerta

Se siete alla ricerca di un buon mini PC, ma soprattutto economico, tra le offerte di Amazon c’è un’interessante soluzione. Si tratta dell’ACEPC T11, un piccolo computer sottile e discreto equipaggiato con processore Intel.

Mini PC ACEPC T11: caratteristiche tecniche

Partendo proprio da quest’ultimo, ritroviamo un Intel Atom X5-Z8350, una CPU da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 1,92GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM e 128GB per lo spazio di archiviazione. Non manca tuttavia la possibilità di espandere la memoria di massa attraverso un HDD/SSD da 2,5 pollici, o una microSD fino a 128GB grazie al pratico lettore di schede integrato. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma decisamente efficiente. Che si tratti di lavorare in smart working, di seguire le lezioni in DAD o godersi i contenuti multimediali anche in streaming, il T11 è un alleato perfetto. In particolare il sistema di raffreddamento fanless, rende questo computer assolutamente silenzioso anche a pieno carico.

Dal punto di vista della connettività abbiamo tutto ciò di cui potremmo avere bisogno. Quattro le porte USB di cui due USB 3.0 ad alta velocità. Molto utili queste ultime per trasferire velocemente i dati tra PC e HDD, SSD o pen drive. Due le uscite audio/video una HDMI e l’altra VGA, le quali permettono di collegare due monitor con una risoluzione massima di 4K. Presente ovviamente la porta RJ45 Gigabit LAN per godere delle massime prestazioni di rete offerte da una connessione cablata. Chiudono le connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2.

Grazie alle offerte del giorno il PC è acquistabile su Amazon per soli 152,91 euro con uno sconto di 27 euro sul prezzo di listino.