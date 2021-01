Mini PC Intel 4 core, 8/256 GB super scontato

Quello che vi suggeriamo oggi è un ottimo mini PC che ha subito un brusco calo di prezzo, piazzandosi così tra le migliori scelte per rapporto qualità/prezzo. Si tratta del Minis Forum GK41, un PC estremamente sottile, pur godendo di una dissipazione attiva ed elevate prestazioni, ad un prezzo davvero accessibile.

Mini PC Minis Forum GK41: caratteristiche tecniche

Analizzando il processore si tratta di un Intel Celeron J4125, una CPU da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,7GHz. A questo si affiancano ben 8GB di memoria RAM insieme ad un SSD da 256GB per la memorizzazione dei dati. Parliamo quindi di una configurazione perfetta sia per la casa che per l’ufficio, in grado di gestire egregiamente il pacchetto Office. Naturalmente il PC utilizza allo stesso modo i vari software per videoconferenze come Skype o Zoom, navigazione internet e gestione dei contenuti multimediali. Che si tratta di funzioni d’ufficio, di studio o di intrattenimento il GK41 è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Ottima anche l’espandibilità della memoria di massa che permette non solo di sostituire l’SSD con uno più capiente, ma anche di aggiungere un secondo disco rigido da 2,5 pollici.

Per quanto riguarda invece la connettività, troviamo un pannello I/O davvero ricco. Le porte USB sono quattro tutte USB 3.0. Due le porte Gigabit LAN che permettono di combinare la velocità di trasferimento di due diverse connessioni ad internet via cavo ethernet. Presente un’uscita HDMI e persino una DisplayPort che permettono di collegare due monitor con risoluzione fino a 4K a 60fps. Per le connessioni senza fili invece ritroviamo sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 5.0.

Grazie ad un considerevole calo di prezzo, è possibile acquistare il GK41 su Amazon a soli 199,99 euro con un risparmio di ben 70 euro rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.