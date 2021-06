Mini PC Intel 6/128GB doppio disco in offerta

Torna in offerta uno dei Mini PC più apprezzati di sempre, non solo per il rapporto qualità/prezzo, ma anche per un design piuttosto particolare. Si tratta dell’ACEPC AK1, un piccolo computer dalle buone prestazioni, ideale a casa e in ufficio per le piccole attività quotidiane.

Mini PC ACEPC AK1: caratteristiche tecniche

Il PC è equipaggiato con un processore Intel Celeron J3455 da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,3GHz. A questo si affiancano 6GB di memoria RAM e 128GB per l’archiviazione, questi ultimi naturalmente espandibili. È possibile, infatti, sostituire l’SSD mSATA preinstallato con uno più capiente, aggiungere una microSD fino a 128GB, o aggiungere un ulteriore disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Non si tratta di una configurazione dalle grandi prestazioni chiaramente, tuttavia è un ottimo alleato per la vita di tutti i giorni. Che si tratti di elaborare documenti con il pacchetto Office, piuttosto che navigare in internet o godere dei contenuti multimediali in streaming su Netflix, Prime Video o Disney+, il PC riesce a gestire tutto in maniera rapida e fluida. Un’ottima soluzione anche come media center al posto dei tradizionali TV box.

Per quanto riguarda la connettività, il PC ha davvero tutto. Le porte USB sono quattro di cui 2 con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due anche le uscite audio/video, entrambe HDMI, le quali permettono di collegare contemporaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4K. Non manca ovviamente una porta RJ45 Gigabit LAN per godere delle massime prestazioni di rete, così come il jack da combinato per la connessione di cuffie/altoparlanti e microfono. Chiudono le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2. Da non trascurare il design, citato in apertura, che fornisce una gradevole illuminazione blu sull’intero profilo delle feritoie del sistema di dissipazione. In breve, un ottimo PC per casa e ufficio, senza grosse pretese, ma estremamente funzionale.

Grazie alle offerte del giorno il computer può essere acquistato su Amazon a soli 169,91 euro con uno sconto di ben 30 euro sul prezzo di listino.