Mini PC Intel 8/256GB 4K scontato di 70 euro

Se siete alla ricerca di un buon Mini PC, oggi Amazon propone un’interessante promozione su uno dei marchi di riferimento per i formati ridotti. Si tratta del ACEPC AK2, equipaggiato con un processore Intel ideale sia per l’ufficio che per la casa.

Mini PC ACEPC AK2: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un Intel Celeron J3455 da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 2,3GHz. Si tratta di un processore con qualche anno sulle spalle, ma che su configurazioni ad ingombro ridotto riesce ancora a dare ottime soddisfazioni. Questo è accompagnato da 8GB di memoria RAM mentre per l’archiviazione invece è preinstallato un SSD da 256GB sostituibile con uno più capiente, ma non manca la possibilità di aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Una configurazione senza enormi pretese, ma che per le attività quotidiane regala una buona esperienza. Che si tratti di elaborare documenti con il pacchetto Office, seguire le lezioni in DAD o godere dei contenuti in streaming di Netflix, Prime Video o Disney+, il computer gestisce tutto in maniera veloce e fluida.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che permettono di collegare 2 monitor contemporaneamente sia in mirroring che in estensione per ampliare lo spazio di lavoro, con una risoluzione massima di 4K. Non manca naturalmente la porta RJ45 Gigabit LAN per fruire delle massime prestazioni di connessione disponibili esclusivamente con il cavo. Presente anche lo slot per le schede microSD che permette di espandere la memoria di massa di altri 128GB. Chiudono le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2.

Grazie alle offerte del giorno, il PC è acquistabile su Amazon a soli 220,91 euro con uno sconto di quasi 70 euro sul prezzo di listino.