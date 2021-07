Mini PC con Intel Core i5 per studio e lavoro: SUPER OFFERTA

Non il solito Mini PC: il modello MinisForum U820 spicca per le sue prestazioni e per le caratteristiche che vedremo a breve, candidandosi ad alleato perfetto per lo studio e la produttività quotidiana. A renderlo ancora più interessante è il forte sconto su Amazon disponibile in questo momento.

MinisForum U820: oggi il Mini PC è in forte sconto su Amazon

Le specifiche tecniche sono assolutamente di fascia alta: processore Intel Core i5-8259U, GPU Intel Iris Plus 655, 16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe M.2 da 256 GB per lo storage (espandibile con HDD o SSD da 2,5 pollici), uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla connessione simultanea a tre monitor (sfruttando anche USB Type-C) e alla risoluzione 4K, quattro porte USB 3.0 Type-A, due Type-C, doppio slot Ethernet, jack audio da 3,5 mm, WiFi 6 e Bluetooth 5.1. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Se hai bisogno di altri dettagli li trovi nella scheda del prodotto.

Oggi puoi mettere sulla scrivania MinisForum U820 al prezzo di soli 792,99 euro invece di 590,00 euro come da listino, approfittando di questa offerta sul Mini PC. La disponibilità è immediata, così come la consegna, con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon.