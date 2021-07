Se stai cercando un nuovo smartphone e vuoi mettere in tasca una dei nuovi modelli Apple, sei nel posto giusto: oggi iPhone 12 mini è proposto nella colorazione White in forte sconto su eBay. Un'occasione da non perdere, ma il consiglio per gli interessati è quello di affrettarsi poiché le unità disponibili sono poche. Si tratta ovviamente di un prodotto nuovo e con garanzia ufficiale dalla durata pari a due anni.

iPhone 12 mini (128 GB) White: prezzo stracciato su eBay

Si tratta della versione con 128 GB di memoria interna, più che sufficiente per salvare tutte le applicazioni, le fotografie scattate e i video registrati. Le altre specifiche tecniche sono quelle ben note: display Super Retina XDR da 5,4 pollici con risoluzione 2340×1080 pixel, chip A14 Bionic con Neural Engine, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, sensore frontale da 12 megapixel, Face ID per l'autenticazione, supporto ad Apple Pay e tutte le altre funzionalità del sistema operativo iOS. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare iPhone 12 mini con 128 GB di memoria interna e nella colorazione White al minor prezzo in circolazione: solo 649,90 euro invece di 889,00 euro come da listino, devi solo inserire il codice “PITSMART21” (senza virgolette) alla conferma dell'ordine. Il prodotto si trova in Italia ed è consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L'affidabilità del venditore è assicurata dai quasi 70.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay.