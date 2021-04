Mini PC Intel Core i7 16/512GB scontato di 140 euro

Se siete alla ricerca di un buon mini PC ad altissime prestazioni, abbiamo la soluzione per voi. In questo articolo vi segnaliamo un brusco calo di prezzo sul Weidian EM5, che gode anche di un ulteriore sconto ed è equipaggiato con processore Intel Core i7.

Mini PC Weidian EM5: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dal processore, ritroviamo un Intel Core i7-7820HK dotato di 4 core ed 8 thread per una frequenza massima di ben 3,9GHz. Questo è supportato da 16GB di memoria RAM ed un SSD da 512GB, il tutto completamente espandibile. L’SSD preinstallato è un NVMe a cui è possibile affiancare un secondo disco M.2 2280 con interfaccia SATA. La memoria RAM invece presenta una configurazione dual-channel che è possibile espandere fino a 64GB. Ottimo il dissipatore che è sostanzialmente un dissipatore tradizionale per CPU desktop, in grado di offrire prestazioni eccellenti su un computer di questo tipo. Parliamo quindi di una configurazione estremamente performante, indirizzata a chi cerca un vero e proprio sostituto del classico computer fisso.

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla, ed anche in questo caso il mini PC riserva una piccola chicca. Le porte USB sono ben 6, tutte USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati da periferiche esterne come HDD, SSD o pen drive. Chiaramente questo non impedisce di utilizzare alcune di esse per la connessione di periferiche come mouse o tastiere. Due le porte RJ45 Gigabit LAN in grado di combinare due diverse connessioni per una velocità di trasferimento maggiore. Due anche le uscite audio/video, una DisplayPort l’altra HDMI, che permettono di collegare due monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Chiudono le connessioni wireless con Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2. Come premesso però, altra particolarità del computer, è la possibilità di aggiornare anche il modulo wireless. L’antenna, infatti, è fissata al pannello superiore ed è possibile sostituire il modulo interno collegando l’antenna direttamente a quello nuovo. Parliamo quindi di una soluzione future-proof quasi del tutto aggiornabile.

Grazie al calo di prezzo, a cui si somma uno sconto del 5% attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il mini PC è acquistabile su Amazon a soli 531 euro con un risparmio di ben 140 euro sul prezzo di listino.