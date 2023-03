Mini PC Intel Nuc 11 con i5, 16GB RAM e SSD: minimo storico su Amazon

Se sei alla ricerca di un mini PC potente, compatto e versatile, non perdere questa offerta imperdibile: su Amazon puoi trovare il mini PC Intel Nuc 11 a soli 543 euro invece di 639 euro.

Parliamo di uno sconto del 15% applicato direttamente sul listino che permette di raggiungere un nuovo minimo storico. Con la spedizione Prime lo ricevi subito.

Mini PC Intel Nuc 11: tanta potenza in una piccola scatola

Il mini PC Intel Nuc 11 è un PC completo e subito pronto all’uso, dotato di Windows 10 Pro e ottimizzato da Intel. Ha un design elegante e resistente, con una parte frontale in Ceramic Shield che protegge il dispositivo da urti e graffi. Le sue dimensioni ridotte cti permettono di posizionarlo ovunque tu voglia, senza occupare troppo spazio.

La scheda tecnica include un processore Intel Core i5-1135G7 con quattro core e otto thread, che ti offre prestazioni eccezionali per ogni tipo di attività, dalle applicazioni alla produttività ai giochi. Al suo fianco ecco una scheda grafica integrata Intel Iris Xe da 28 W che supporta fino a tre display in risoluzione 4K o uno in risoluzione 8K.

A completare il quadro troviamo invece una memoria RAM da 16 GB e un SSD PCIe da 256 GB che ti garantiscono una velocità e una fluidità senza pari. L’elegante scocca include numerose porte e connessioni per collegare tutti i tuoi dispositivi e accessori preferiti, come Thunderbolt 4, HDMI 2.0, USB 3.2, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E.

Il mini PC Intel Nuc 11 può essere tuo su Amazon a soli 543 euro, al suo prezzo più basso di sempre. Cogli subito l’offerta al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.