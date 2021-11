Mini PC per il lavoro: la chance del Cyber Monday

Il Cyber Monday di Amazon come occasione perfetta per allestire una nuova postazione dedicata alla produttività, grazie al Mini PC proposto con uno sconto di ben 164,80 euro sul prezzo di listino. Si tratta del modello MinisForum X400 che ha nulla da invidiare a un computer desktop ben più ingombrante e costoso.

MinisForum X400 (Ryzen 3 PRO, 16/512 GB): che occasione!

Per capire di cosa stiamo parlando diamo uno sguardo alle caratteristiche incluse: processore AMD Ryzen 5 PRO 4350G, GPU Radeon Grapics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe M.2 2280 da 512 GB per lo storage (con possibilità di espansione), moduli WiFi 6 Intel AX200 e Bluetooth 5.1 per la connettività wireless, uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort con supporto a configurazioni multi-monitor e risoluzione 4K, doppio slot Ethernet, lettore per schede microSD, jack audio da 3,5 millimetri, quattro porte USB 3.0 e Kensington Lock. Tutti gli altri dettagli nella scheda completa.

Alle specifiche tecniche di fascia alta si affianca il sistema operativo Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tutto questo, oggi, al prezzo di 535,19 euro invece di 699,99 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita.

I giorni del Black Friday e del Cyber Monday sono l'occasione perfetta per mettere alla prova tutti i benefici della formula Prime di Amazon: puoi attivare adesso i 30 giorni di prova gratuita e godere, tra le altre cose, delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, senza alcuna spesa. Ancora, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione i contenuti di Prime Video: film, serie TV, show esclusivi e partite di Champions League.