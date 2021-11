Xiaomi Mi Watch: -32 euro per il Cyber Monday

L'offerta Amazon da mettere al polso in questo Cyber Monday è lo Xiaomi Mi Watch proposto con uno sconto di 32 euro sul prezzo di listino. Uno smartwatch completo e multifunzionale, elegante e in grado di monitorare con precisione l'attività fisica oltre a controllare i parametri biometrici.

Lo smartwatch di Xiaomi tra le migliori offerte Amazon

Riassumiamo le sue migliori caratteristiche: GPS, misurazione del battito cardiaco e del livello di saturazione di ossigeno nel sangue, valutazione della qualità del sonno, display rotondo da 1,39 pollici in alta risoluzione con quadrante personalizzabile, autonomia fino a 16 giorni con una sola ricarica e 117 modalità sportive supportate. Il peso è di soli 32 grammi. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

In questo momento, Amazon offre la possibilità di acquistare Xiaomi Mi Watch nella colorazione nera al prezzo di 97,99 euro anziché 129,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, la spedizione gratuita con consegna a domicilio o in uno dei tanti punti di ritiro Locker presenti sul territorio.

I giorni del Black Friday e del Cyber Monday sono l'occasione perfetta per mettere alla prova tutti i benefici della formula Prime: puoi attivare adesso i 30 giorni di prova gratuita e godere, tra le altre cose, delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, senza alcuna spesa. Ancora, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione i contenuti di Prime Video: film, serie TV, show esclusivi e partite di Champions League.