Huawei MateBook D15 è un laptop senza freni

Un laptop è un acquisto importante ma con gli sconti del Black Friday 2021 che continuano su Amazon non hai bisogno di spendere una grande cifra. Dipende sempre dall'utilizzo che ne devi fare, ovviamente, ma non puoi non prendere in considerazione questo perfetto Huawei MateBook D15 a soli 498,99€. Cosa ti offre? Di tutto e di più.

Se vuoi lo paghi con finanziamento a Tasso Zero grazie a Cofidis e lo ricevi in 14 o 48 ore con Prime attivo.

Huawei MateBook D15: le specifiche di questo gioiellino

Dal design elegante e curato nei minimi particolari, Huawei MateBook D15 è un laptop che vedi e ne rimani entusiasta. Poi lo provi ed è lì che la magia accade ed è così che non vuoi più separartene.

Con tutto l'occorrente per affrontare un utilizzo quotidiano non ti può lasciare deluso. A partire dal display da 15,6 pollici in 1080 pixel, l'esperienza è più che soddisfacente.

Al suo interno vanta un processore Intel Core i3 abbinato a ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria su SSD che praticamente volano dalla velocità.

Non solo, la tastiera è perfetta per digitare a lungo e con il lettore d'impronte digitali è tutto al più sicuro.

Acquista subito il tuo Huawei MateBook D15 su Amazon a soli 498,99€. Se vuoi pagarlo con finanziamento scegli Cofidis tra le varie modalità di pagamento.

Non sei ancora abbonato Prime. Ci penso io a suggeriti la promozione più adatta a te: puoi attivare subito i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. Tra le altre cose accedi anche al catalogo di Amazon Prime Video che include non solo migliaia di film e sere TV ma anche la Champions League.