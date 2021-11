Teclast Tbolt: due portatili Windows a prezzo stracciato

Se hai perso le offerte del Black Friday, ci sono quelle del Cyber Monday, occasione perfetta per chi sta cercando un nuovo portatile Windows. Qui è dove te ne proponiamo due del marchio Teclast, da sempre sinonimo di elevato rapporto qualità-prezzo: oggi le occasioni sono ancora più ghiotte grazie ai forti sconti su Amazon.

Teclast Tbolt 20 Pro e F15 Pro: occasioni Amazon

Il primo è Tbolt 20 Pro con display Full HD da 15,6 pollici, CPU Intel Core i5-8259U, GPU Intel Iris Plus Graphics 655, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, tastiera retroilluminata e case in metallo con sistema di raffreddamento ottimizzato (gli altri dettagli nella scheda completa). Oggi lo puoi acquistare su Amazon al prezzo di 475,99 euro invece di 579,99 euro come da listino.

Spinto da un processore più recente è Tbolt F15 Pro con schermo Full HD da 16 pollici, CPU Intel Core i3-1005G1, GPU ce Lake GT1 UHD Graphics, 12 GB di RAM, SSD da 256 GB, ampio trackpad, webcam HD e USB-C (tutte le info nella descrizione). Può essere tuo a 428,99 euro invece di 539,99 euro come da listino attivando il coupon presente nella scheda su Amazon.

