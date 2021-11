iPhone 11? Sì grazie ma con sconto per favore

Queste giornate di sconti pazzi sono sempre l'ideale per acquistare un nuovo smartphone. Se sei amante del mondo Apple allora non puoi optare per un perfetto melafonino. In questo caso su Amazon trovi ottime promozioni, ma io voglio spendere due parole su iPhone 11 da 128 GB. E' vero, il ribasso di cui è protagonista non è elevato ma te lo puoi comunque portare a casa con soli 649,00€ ossia un prezzo più che ottimo.

Non solo, hai l'occasione di acquistarlo a rate scegliendo Cofidis e le spedizioni sono assolutamente gratuite.

iPhone 11: non è affatto passato di moda

Tra i vari modelli presenti nella linea di Apple, iPhone 11 ha carpito il cuore a milioni di utenti. Quando è approdato sul mercato tutti lo hanno acquistato grazie alle innovazioni che presentava. Da allora sono uscite altre due serie, ma questo rimane comunque uno smartphone eccezionale.

Se decidi di farlo tuo lo acquisti in colorazione bianca e con ben 128 GB di memoria a tua disposizione, praticamente il taglio perfetto.

Come sempre troverai un display Liquid Retina da 6,1 pollici che ti fa gustare l'esperienza al meglio. Per non farti mancare nulla non manca all'appello il Chip A13 Bionic con Neural Engine che lo fa letteralmente volare sotto le tue mani.

Cos'altro? Ovviamente un apparato fotografico di prima categoria che ti fa registrare video in 4K in una semplice mossa.

Insomma, capisci perché vale la pena prenderlo ancora in considerazione? Non fartelo scappare e acquista subito il tuo iPhone 11 da 128 GB su Amazon a soli 649,00€. Lo ordini e lo ricevi a casa senza alcun costo extra se sei abbonato Prime.

Non è il caso? Puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare finanche di Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.