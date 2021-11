Occasionissima Black Friday: SIEDITI e pensaci

Siediti. Siediti e nota come le tue spalle non sono nella giusta posizione. Facci caso: la spina dorsale sta appoggiando bene sullo schienale? E il collo ha un appoggio? A livello lombare hai un supporto adeguato? Ti sto facendo notare queste cose perché se ti rendi conto che la tua seduta non è come dovrebbe essere, allora il Black Friday ti regala questa opportunità:

Sedie di questo tipo sono spesso viste come un comfort non adeguato al proprio portafoglio, con il duplice danno di ritrovarsi con dolori diffusi e il portafoglio svuotato in modo inutile. Invece approfittando del Black Friday è finalmente possibile mettere alla propria scrivania una sedia come si deve, facendo leva su un 25% di sconto che equivale a ben 80 euro risparmiati.

Con 239,99 euro puoi avere, ancora solo per pochissime ore, questa sedia da ufficio girevole ed ergonomica Hbada. Il rivestimento è in tessuto e le regolazioni possibili consentono di perfezionare le misure della seduta. Il cuscino è in spugna sagomata e lattice, con rimbalzo lento e una sensazione di estremo comfort anche dopo molte ore di lavoro o di studio. Il prezzo non era mai stato così basso, dunque l'opportunità è concreta e approfittarne può regalarti comfort e salute per molti anni.

Il problema sta nei tempi: l'offerta scade a mezzanotte circa e poi svanisce, lasciandoti sullo schermo soltanto il rammarico di non averne potuto approfittare. In tal caso non demordere: cerca comunque qui se altre poltrone siano finite in sconto, perché le vie del Black Friday sono infinite.