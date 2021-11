Pendrive 64 GB: metti in tasca il Cyber Monday

Una chiavetta occorre sempre, meglio tenerla a portata di mano: oggi puoi approfittare degli sconti Amazon nella settimana di Black Friday e Cyber Monday per acquistare quella del marchio Netac a prezzo fortemente scontato. Si tratta di una pendrive da 64 GB pronta a ospitare e conservare in modo sicuro i tuoi file.

Netac: pendrive USB 3.0 da 64 GB a meno di metà prezzo

La connessione avviene tramite USB 3.0 così da garantire una velocità elevata nel trasferimento dei dati (fino a 90 MB/s). È dotata di una clip metallica che ruota di 360 gradi per proteggere lo slot. Garantita la piena compatibilità con tutti i dispositivi e sistemi operativi. Altri dettagli nella descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la pendrive Netac da 64 GB al prezzo finale di soli 6,65 euro invece di 13,99 euro come da listino, meno della metà. È un'offerta lampo: non perdere tempo, andrà esaurita a breve.

I giorni del Black Friday e del Cyber Monday sono l'occasione perfetta per mettere alla prova tutti i benefici della formula Prime di Amazon: puoi attivare adesso i 30 giorni di prova gratuita e godere, tra le altre cose, delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, senza alcuna spesa. Ancora, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione i contenuti di Prime Video: film, serie TV, show esclusivi e partite di Champions League.