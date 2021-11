CCleaner Premium a metà prezzo (con VPN inclusa)

Anche CCleaner cede alle promozioni del Black Friday e sconta il pacchetto Premium a metà prezzo: soltanto 34,97 euro invece di 69,95. Ovviamente il pacchetto premium è il migliore per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Supporta fino a 5 PC e comprende 6 app in versione completa, oltre alla VPN inclusa. Riassumendo, dunque, con 34,95 euro avrete: CCleaner Pro, VPN, Kamo – Strumento per la privacy online, Premium Tech Support, Defraggler Pro, Speccy Pro e Recuva Pro..

CCleaner è un professionista nell'eliminazione di tutti quei dati inutili che appesantiscono e rallentano il PC. Inoltre terrà sempre sotto controllo i driver al posto tuo per aggiornarli sempre all'ultima versione, aumentando la sicurezza e riducendo al minimo gli errori hardware. Inoltre, CCleaner ti consente di proteggere la tua privacy online grazie a Kamo, uno strumento in grado di depistare i tracker con informazioni false.

C'è anche una VPN: accedi ai tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi, utilizza le connessioni Wi-Fi pubbliche in modo più sicuro e mantieni le tue attività di navigazione nascoste ad hacker e malintenzionati. Defraggler Pro ti permette di deframmentare file presenti nel disco rigido del computer, mentre Speccy Pro analizza le informazioni di sistema di un computer per rivelarne i dati tecnici relativi a CPU, memoria RAM, scheda madre e altro. Infine, con Recuva Pro potrai recuperare dati da hask disk e SSD danneggiati.

Conclude il servizio Premium Tech Support, grazie a cui potrai ottenere assistenza per il tuo PC tutti i giorni, 24 ore su 24, su schermo, tramite chat live e altri canali di comunicazione. Potrai acquistare CCleaner Premium ancora per poche ore a metà prezzo, ovvero 34,97 euro invece di 69,95. Il pacchetto, ricordiamo, supporta fino a 5 PC e comprende nel prezzo anche altri sei sofware in versione completa: VPN, Kamo, Defraggler Pro, Speccy Pro, Recuva Pro, più il Premium Tech Support.