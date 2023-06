Mini PC Lenovo con Intel Core i5 a soli 127 euro

Lenovo ThinkCentre M910q Tiny è un Mini PC che ha in dotazione tutto ciò che serve per le operazioni base della produttività come l’editing dei documenti, la collaborazione da remoto e la gestione della posta elettronica. Merita oggi una segnalazione su queste pagine grazie all’offerta su Amazon che permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 127,17 euro, in forte sconto rispetto al listino. È adatto anche allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale.

Mini PC: questo di Lenovo è in sconto su Amazon

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Core i5-6500T con GPU Intel HD Graphics 530, 8 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati e una gamma completa di porte per la connettività tra le quali USB e jack audio. Il tutto in dimensioni compatte: solo ‎18,3×17,9×3,4 centimetri, con la possibilità di posizionarlo sulla scrivania in orizzontale oppure in verticale. Il sistema operativo è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione degli aggiornamenti rilasciati. Se si desidera conoscere ulteriori dettagli, visitare la descrizione completa.

Si tratta di un prodotto ricondizionato, 100% funzionante, testato e pulito professionalmente da fornitori qualificati Amazon, senza segni di danni estetici visibili da una distanza di 30 centimetri. Non bisogna far altro che collegarlo a un monitor (o a un televisore) ed è pronto all’uso. Sarà eventualmente possibile effettuarne la restituzione senza spese entro 30 giorni dal ricevimento. Grazie allo sconto proposto oggi, del 28% rispetto al listino, lo si può acquistare al prezzo finale di soli 127,17 euro.

