Mini PC Apple: il Mac mini M1 è in forte sconto

Tutte le migliori funzionalità del sistema operativo macOS e un comparto hardware potente, racchiusi nel design compatto di un Mini PC: oggi il Mac mini con Apple M1 è proposto con un forte sconto su Amazon rispetto al prezzo di listino.

Mac Mini con Apple M1 e macOS: lo sconto è di 90 euro

Integra una CPU 8-core affiancata dalla GPU 8-core per l'elaborazione dei contenuti grafici e dal Neural Engine 16-core che torna utile con le applicazioni di intelligenza artificiale. A completare la scheda tecnica 8 GB di RAM e una SSD da 256 GB ultraveloce dedicata all'archiviazione dei dati. Per le altre informazioni puoi far riferimento alla descrizione completa del prodotto

Nell'immagine qui sotto le porte dedicate alla connettività offerte dal dispositivo, oggi in sconto di 90 euro rispetto al listino. Ci sono anche WiFi 6 e Bluetooth 5.0, il tutto racchiuso in dimensioni pari a 3,6×19,7×19,7 cm e con un peso che si attesta a soli 1,2 Kg.

In questo momento il Mac mini di Apple con chip M1 è acquistabile su Amazon al prezzo finale di 729 euro invece di 819 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita: se lo compri subito, domani sarà da te.