Il mouse Logitech Signature M650 è già su Amazon

New entry nel catalogo di mouse proposto da Logitech: il produttore ha appena annunciato la nuova linea Signature M650, già disponibile in preordine su Amazon, con le spedizioni che prenderanno il via entro un paio di settimane. Si tratta di periferiche che puntano tutto su personalizzazione e funzionalità avanzate, per andare incontro alle esigenze dei professionisti.

Signature M650: cosa offre il nuovo mouse Logitech

La serie è composta dai modelli wireless e for Business, entrambi in due dimensioni (standard o L) e per mancini, così da adattarsi a ogni tipo di mano in modo confortevole ed ergonomico. Tra i principali punti di forza la SmartWheel per gestire lo scorrimento e i click silenziosi grazie alla tecnologia SilentTouch che riduce del 90% il rumore prodotto premendo i pulsanti rispetto a quanto avviene con M185.

A completare la scheda tecnica è un'autonomia pari a due anni. Questo il commento di Art O'Gnimh, Vice President della divisione Mainstream Business for Creativity and Productivity di Logitech, di seguito una galleria di immagini per apprezzarne il design.

Circa la metà dei lavoratori al mondo non usa un mouse o usa un dispositivo entry-level con funzioni limitate. È da questa considerazione significativa che abbiamo sviluppato questa nuova line-up. La gamma Signature M650 offre un'esperienza completa, con funzioni semplici che rendono il lavoro quotidiano più veloce e facile, in linea con la visione di Logitech.

Garantita la piena compatibilità con Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android e iPadOS con la possibilità di ricorrere al Bluetooth o al ricevitore USB in dotazione per la connessione wireless.

Infine il prezzo: la linea Signature M650 sarà disponibile entro fine mese al costo di 44,99 euro. I modelli che la compongono sono già acquistabili su Amazon, con la consegna prevista per il 25 gennaio.

Al debutto presto anche la versione for Business. Logitech sottolinea che l'intera gamma è stata progettata con un'attenzione particolare all'ambiente, grazie a un design sostenibile e a un controllo dell'intero ciclo di vita dei materiali utilizzati.