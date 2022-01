Logitech K380: tastiera wireless compatta in FORTE SCONTO

La tastiera wireless Logitech K380 si trova in offerta su Amazon a 29,99€, uno dei prezzi più bassi di sempre per l'ottima periferica compatta senza fili, con uno sconto del 42% e un risparmio del 22 euro.

Disponibile in diverse colorazioni, la versione in sconto oggi è quella rosa, caratterizzata da una stupenda finitura color pastello. Questa periferica compatta e leggera consente di collegare fino a 3 dispositivi contemporaneamente, passando da uno all'altro tramite gli appositi tasti dedicati in alto a sinistra. Sfrutta il bluetooth per collegarsi a PC, Mac, Smartphone e Tablet e funziona anche con la Apple TV di seconda e terza generazione.

Il design semplice e minimale della tastiera Logitech si integra perfettamente con una postazione da lavoro, connessa ad un PC desktop o ad un iPad o tablet Android. La K380 è in formato TKL e si alimenta tramite un set di due batterie di tipo AAA, incluse in confezione e in grado di garantire un'autonomia di ben 24 mesi.

Oggi la tastiera wireless bluetooth Logitech K380 si trova in offerta su Amazon a 29,99€, un prezzo fantastico per una periferica di qualità. Grazie alla spedizione Prime, il prodotto viene consegnato entro 1-2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine.