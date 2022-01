TP-Link Deco X60: il Wi-Fi 6 per tutta la casa scontato di 60 euro

Se la copertura del Wi-Fi è un problema, un’ottima soluzione è adottare una rete mesh così da riuscire a coprire praticamente qualsiasi area. Quello che ti suggeriamo oggi è uno dei migliori in circolazione, dotato di Wi-Fi 6 e con una copertura di addirittura 550m2: il TP-Link Deco X60, oggi disponibile su Amazon a soli 340 euro.

Kit Wi-Fi Mesh TP-Link Deco X60: caratteristiche tecniche

Il kit si compone di 3 dispositivi: un router primario e due satelliti. Il design è decisamente compatto ed elegante, in una veste completamente bianca. Questo consente di posizionare i dispositivi praticamente ovunque con la massima semplicità. Come anticipato, la copertura raggiunge i ben 550m2 con una velocità massima di trasferimento di 3000Mbps grazie alla configurazione dual band. Non manca il supporto alle tecnologie OFDMA e MU-MIMO che ottimizzano la connessione così da offrire la massima velocità disponibile per ogni dispositivo a seconda della singola richiesta.

Naturalmente la configurazione è estremamente semplice, grazie all’applicazione dedicata che in pochi e semplici passaggi consente di avere la rete pronta all’uso in qualche minuto. Il nome della rete e la password rimarranno invariati così da semplificarne l’accesso. Dal punto di vista della sicurezza non manca la crittografia WPA3 e TP-Link HomeCare che garantisce la massima protezione dagli attacchi esterni. Non manca il parental control, che consente di gestire le impostazioni per la protezione dei più piccoli. Da qui potrai scegliere le fasce orarie, il tempo di navigazione ed i siti accessibili per ogni singolo dispositivo. Il sistema, inoltre, è in grado di gestire fino a 150 dispositivi contemporaneamente. Una delle funzioni più interessanti, infatti, è proprio la tecnologia BSS Coloring. Questa consente di identificare i dispositivi connessi alla rete e ridurre le interferenze delle reti adiacenti.

Grazie ad uno sconto del 15%, il kit TP-Link Deco X60 è disponibile su Amazon a soli 339,99 euro per un risparmio di ben 60 euro sul prezzo di listino.