Black Friday, occasione Mini PC: sconto extra per questo top di gamma

Se ti affretti puoi farcela: poche ore ancora (e poche unità residue) per far tuo un Mini PC Minis Forum UM700, il top di gamma della serie. Di fatto è come avere un PC tradizionale, ma inserito in una piccola box facile da installare, da trasportare, da nascondere e volendo anche da appendere direttamente dietro al monitori. Questo, del resto, è il grande vantaggio dei Mini PC, al quale si aggiunge solo per poche ore il grande vantaggio proprio del Black Friday: uno sconto extra.

Minis Forum UM700: top di gamma a prezzo di Black Friday

L'occasione durerà poco perché la scadenza è già questa sera (e metà delle scorte sono già state distribuite: 559,19 euro solo per oggi, ossia 140 euro risparmiati rispetto ai 698,99 euro tradizionali.

Stiamo parlando di un Mini PC con cuore AMD Ryzen 7 3750H, con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Specifiche di altissimo livello, insomma, con sistema operativo Windows 10 Pro e scheda grafica Radeon RX Vega 10.

Dotato di tre connessioni per display: HDMI 2.0 (4K a 60 Hz) e DP (4K a 60 Hz) e porta USB-C (4K a 60 Hz). Può collegare proiettori, monitor, TV ecc. Ed è ideale per l'intrattenimento domestico, i film, la navigazione in Internet, i viaggi d'affari, i giochi o il lavoro d'ufficio.

Piccolo, silenzioso, compatto, con performance superiori, ma con prezzo inferiore. L'occasione è ghiotta e, non a caso, sta andando a ruba. Affrettati.