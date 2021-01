Mini PC: SoC Intel, 4/128 GB e Windows 10 a soli 151€

I Mini PC rappresentano una buona scelta per quanto concerne la produttività, la didattica a distanza e la navigazione online, ma anche per riprodurre i contenuti multimediali: il Mini PC del marchio Minis Forum con processore quad core Intel Celeron J3710 oggi è proposto su Amazon con il 20% di sconto sul prezzo di listino.

Mini PC con CPU Intel e 4/128 GB scontato del 20%

Tra le caratteristiche tecniche è possibile osservare la presenza di 4 GB di RAM DDR3, unità SSD da 128 GB per lo storage, slot per la lettura di schede microSD, alloggiamento per un disco fisso aggiuntivo, GPU Intel UHD Graphics 405, uscite video VGA e HDMI con supporto alla risoluzione 4K, WiFi, Bluetooth 4.2, jack audio da 3,5 mm, porta Ethernet, USB 2.0 e 3.0. Tutto questo in dimensioni pari a 20.5 x 13.2 x 5.9 cm e con un peso che si attesta a 700 grammi. Per l’esattezza la connettività vanta: 2 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0, una porta Ethernet RJ45, una porta HDMI, una porta VGA e una staffa VESA per inserire il Mini PC dietro il monitor.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10. Tutto questo al prezzo di 151,99 euro invece di 189,99 euro come da listino, un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi desidera allestire una postazione desktop completa senza spendere troppo e mantenendo l’ingombro ridotto al minimo.