iPhone 15: vendite inferiori al modello precedente

In base agli ultimi dati pubblicati da CIRP, gli iPhone 15 sembrano riscuotere molto meno successo rispetto agli iPhone 14 e agli altri dispositivi precedenti, almeno per quel che riguarda il territorio degli Stati Uniti nel primo trimestre del 2024.

iPhone 15: vendite complessive inferiori rispetto ai modelli precedenti

Il periodo di riferimento è particolarmente importante, in quanto rappresenta il secondo trimestre completo che include la gamma dei device mobile Apple presentata lo scorso autunno.

Andando più in dettaglio, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sono stati i modelli più acquistati, conquistando rispettivamente il 22% e il 23% del totale, per una percentuale complessiva del 45%. Invece, iPhone 15 Plus ha ottenuto una quota del 9% degli smartphone Apple venduti, mentre il modello base e iPhone 14 si classificano al terzo posto tra i più popolari, entrambi con una quota del 14%, corrispondente a un totale del 28%.

Mentre la quota di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max per il primo trimestre del 2024 è quasi identica a quella di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max nel primo trimestre del 2023, il mix totale dei dispositivi è inferiore con una quota del 68% sulle vendite totali degli smartphone del colosso di Cupertino. Si tratta di una quota in calo del 7% rispetto a quella del 75% registrata da iPhone 14 nel primo trimestre dell’anno.

Questo dato è dovuto al fatto che le varianti base e Plus di iPhone 15 sono meno popolari di quanto lo fossero quelle della gamma precedente nelle finestre del primo trimestre su base annua.

Dai dati emerge altresì che quello che è sempre stato il fiore all’occhiello, ovvero il modello base della gamma, sta vendendo meno rispetto ai modelli Pro.