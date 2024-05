iPhone 16: vetro posteriore colorato come il modello attuale

Questo autunno, Apple presenterà i nuovi iPhone 16 e con ogni probabilità il modello base poterà in dote il medesimo vetro posteriore colorato presente sui modelli standard degli attuali iPhone 15.

iPhone 16: vetro posteriore a infusione di colore

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, lo scorso anno, il colosso di Cupertino ha introdotto un processo personalizzato di vetro a doppio scambio ionico sui modelli iPhone 15 non Pro che conferisce al retro dei dispositivi un effetto smerigliato che va a contrastare con il colore del telaio principale.

Questa la spiegazione data da Apple per il processo adottato: “Per la prima volta in uno smartphone, il colore è infuso in tutto il vetro posteriore, creando cinque bellissimi colori. Il vetro posteriore è rinforzato con un processo di scambio a doppio ione ottimizzato prima di essere lucidato con particelle nanocristalline e inciso per creare una lussuosa finitura opaca testurizzata.”

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal leaker denominato “Fixed focus digital” sul social Weibo, dunque, l’azienda capitanata da Tim Cook utilizzerà lo stesso processo per il vetro posteriore dei nuovi modelli di iPhone 16, che quest’anno potrebbero però essere proposti in ben sette colori invece che cinque.

Ovviamente è bene tenere a mente che trattandosi di indiscrezioni non è ancora nulla da dare per certo, motivo per cui, in attesa della presentazione ufficiale dei nuovi smartphone Apple, tutte le informazioni diffuse preventivamente sono da prendere con le pinze, come si suol dire, e potrebbero alla fine rivelarsi del tutto sbagliate o comunque in parte poco precise.