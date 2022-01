Questo Mini PC è un MOSTRO (e in forte sconto)

Potenza di calcolo senza compromessi per il Mini PC del marchio FANPEEC oggi in forte sconto su Amazon. Si tratta di un dispositivo adatto allo smart working, progettato per supportare senza sbavature anche le sessioni di produttività più spinte, grazie a un comparto hardware di fascia alta. Tutto ciò che devi fare per approfittare dell'offerta è attivare questo coupon promozionale.

FANPEEC: il Mini PC definitivo per lo smart working

Per capire quali siano le sue potenzialità è sufficiente dare uno sguardo alla scheda tecnica che include specifiche da capogiro come il processore Intel Core i7-10750H affiancato da GPU Intel UHD Graphics 630, ben 32 GB di RAM DDR4 e un'unità SSD da 512 GB per l'archiviazione dei dati. Completano la dotazione i moduli WiFi dual band e Bluetooth oltre a una gamma completa di porte per la connettività, inclusi due slot Ethernet, sei USB 3.0 e le uscite video HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a più monitor in 4K. Qui tutti gli altri dettagli.

Come si legge nella descrizione completa, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

Oggi hai la possibilità di acquistare questo Mini PC del marchio FANPEEC al prezzo finale di 816 euro invece di 888 euro come da listino, approfittando del forte sconto proposto su Amazon. La disponibilità è immediata.