Decoder con lettore USB e YouTube: PREZZACCIO

Con l'arrivo del nuovo digitale terrestre non c'è bisogno di cambiare televisore: basta un decoder DVB-T2 per farsi trovare pronti all'appuntamento con la tecnologia. Per chi ne ha bisogno, oggi proponiamo qui il modello FENNER GX1 proposto con uno sconto interessante su Amazon. Ha tutto ciò che serve per ricevere ogni canale e molto di più.

Digitale terrestre: con questo decoder hai tutto

All'occorrenza svolge anche il ruolo di lettore multimediale, riproducendo film, musica e fotografie caricati su una pendrive o un disco fisso connessi alla porta USB. È inoltre garantito il pieno supporto alla risoluzione 1080p (Full HD). Nell'immagine qui sotto il comodo telecomando in dotazione. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si può leggere nella scheda del prodotto, connettendo un adattatore WiFi è possibile accedere a Internet in modalità wireless per lo streaming dei video da YouTube e per consultare le previsioni meteo.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani su FENNER GX1 al prezzo di soli 24,90 euro. Per gli abbonati Prime c'è anche la spedizione gratuita a domicilio in un giorno, gestita direttamente dalla logistica di Amazon: se lo compri ora, il decoder DVB-T2 domani sarà a casa tua e collegato al tuo televisore.