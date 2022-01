SanDisk Ultra Luxe 128GB: la pendrive professionale scontata del 42%

Se lo spazio di archiviazione non basta mai e affidabilità e prestazioni sono irrinunciabili per te, allora una pendrive di qualità professionale è ciò che ti serve. La SanDisk Ultra Luxe 128GB è una chiavetta USB ad alte prestazioni che si rivolge a chi necessita di portare sempre con sé i propri dati con la massima sicurezza.

Pendrive SanDisk ultra Luxe 128GB: caratteristiche tecniche

Il design è realizzato completamente in metallo, il che garantisce robustezza e leggerezza. Non manca l’asola che consente di attaccare la chiavetta direttamente al portachiavi così da ridurre il rischio di smarrimento e semplificarne il trasporto. L’interfaccia utilizzata è quella USB 3.1 che garantisce una velocità di trasferimento fino a 150MB/s. Si tratta di un dispositivo ideale anche per l’utilizzo quotidiano così da riprodurre i contenuti multimediali direttamente dalla periferica. La capacità da 128GB, infatti, consente di immagazzinare enormi quantità di dati, da film a serie TV, passando per musica e documenti. Comoda anche in auto per archiviare tutte le tue playlist preferite.

Ad accompagnare la pendrive c’è SecureAccess di SanDisk, uno dei migliori software per la gestione della memoria. Grazie alla crittografia a 128 bit potrai impostare una password sia per l’accesso all’intera memoria, sia per singoli file o cartelle. In questo caso però, si aggiunge il software RescuePRO Deluxe, una pratica soluzione per il ripristino dei file anche se danneggiati o eliminati per errore. La funzione plug and play consente di utilizzarla praticamente con qualsiasi sistema operativo desktop come Windows, Mac OS, Linux e Chrome OS. Nel complesso una pendrive di alta qualità decisamente versatile caratterizzata dalla qualità e affidabilità di SanDisk.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 42%, la SanDisk Ultra Luxe è disponibile su Amazon a soli 21,27 euro per un risparmio di oltre 15 euro sul prezzo di listino.