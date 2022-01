Mini PC Windows 11 (Intel Core, 16/512GB): PREZZO BOMBA

Con caratteristiche adatte allo smart working e alla didattica a distanza, MinisForum U820 è un Mini PC completo e versatile che viene oggi proposto nella sua versione più potente con uno sconto di quasi 100 euro su Amazon. Una vera occasione per chi ha necessità di allestire una nuova postazione da dedicare al lavoro o allo studio.

MinisForum U820: Mini PC con Windows 11 in forte sconto

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche che lo rendono adatto anche alla produttività più spinta: processore Intel Core i5-8259U, GPU Intel Iris Plus 655, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe M.2 da 512 GB per l'archiviazione dei dati (espandibile tramite slot per HDD o SSD da 2,5 pollici), uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla connessione simultanea di tre monitor (sfruttando anche USB Type-C) e alla risoluzione 4K, quattro porte USB 3.0 Type-A, due Type-C, doppio slot Ethernet, jack audio da 3,5 mm, WiFi 6 e Bluetooth 5.1. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi nella descrizione completa.

Come si può leggere nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro, ma c'è la possibilità di scaricare e installare fin da subito l'aggiornamento a Windows 11 senza alcuna spesa aggiuntiva.

Oggi hai la possibilità di acquistare questo Mini PC del marchio MinisForum (modello U820) al prezzo finale di 501,49 euro, approfittando del forte sconto Amazon e della spedizione gratuita a domicilio: se lo compri ora, domani sarà sulla tua scrivania.