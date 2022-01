Mini PC: un MOSTRO con W11 e 32 GB di RAM (-134€)

Un mostro di potenza racchiuso nel case compatto di un Mini PC: è quanto offre MinisForum HM80, progettato per chi non accetta compromessi in termini di prestazioni e storage. Oggi è proposto con uno sconto di ben 134 euro su Amazon, una vera occasione per chi desidera allestire una nuova postazione desktop da destinare alla produttività.

MinisForum HM80 è il Mini PC definitivo in forte sconto

Il comparto hardware è di livello assoluto: processore AMD Ryzen 7 4800U con scheda video AMD Radeon Graphics, ben 32 GB di RAM DDR4 e unità SSD PCIe da 512 GB per l'archiviazione dei dati. Completano la dotazione una gamma completa di porte e moduli per la connettività come WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB-C, HDMI, DisplayPort e molto altro ancora. Support l'output video a risoluzione 4K, anche in contemporanea a più monitor. Tutti i dettagli nella descrizione completa.

Come si può leggere nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro, ma con pieno supporto per l'aggiornamento gratuito al nuovo Windows 11.

Oggi questo mostro di potenza racchiuso nel piccolo case di MinisForum HM80 può essere tuo al prezzo finale di 815 euro invece di 950 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo compri oggi, domani sarà sulla tua scrivania.