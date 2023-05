È crollato il prezzo di questo Mini PC di NiPoGi

Se stai scegliendo il tuo prossimo computer, valuta l’opzione Mini PC: l’ingombro sulla scrivania è ridotto al minimo, ma le prestazioni garantite sono le stesse di un desktop tradizionale. Oggi puoi approfittare dell’offerta su Amazon che interessa il modello NiPoGi GK3 Pro, realizzato da uno dei brand leader del settore per rispondere alle esigenze manifestate dagli utenti. È l’ideale per la produttività di base, per lo studio, per la navigazione e per l’intrattenimento.

NiPoGi GK3 Pro: attiva il coupon sul Mini PC

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel N5105 di undicesima generazione con GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile con un’unità aggiuntiva), due uscite video HDMI e una VGA per la connessione simultanea a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione massima 4K, due porte USB 2.0 e altrettante USB 3.0, slot Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth. Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto. Il sistema operativo è preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite.

In questo momento, grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di attivare il coupon sconto di 80 euro per abbattere il prezzo di NiPoGi GK3 Pro e acquistarlo a soli 209 euro. Sono inclusi un cavo HDMI, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, l’alimentatore e il manuale utente.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, se effettui subito l’ordine, entro domani il Mini PC sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana, dalla produttività all’intrattenimento multimediale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.