Mini PC NiPoGi in super sconto con il Coupon 100€ su Amazon

Il Mini PC NiPoGi è un'istituzione per il settore. Dotato di 12GB di RAM e 256GB di ROM è un prodotto notevole e longevo, capace di offrire tanta tecnologia così da garantire piena soddisfazione all'esperienza utente.

La disponibilità è ancora immediata. La consegna gratuita è garantita a tutti i clienti iscritti al servizio Prime.

Mini PC NiPoGi: potenza, versatilità e piccole dimensioni

Con il Mini PC NiPoGi risolvi i problemi di spazio senza rinunciare a potenza e versatilità. Installalo dove vuoi grazie alla sue dimensioni ridotte. Puoi fissarlo direttamente alle spalle del monitor, nascondendolo così alla vista. Stupisci tutti grazie al suo processore Intel Celeron N51105. Con Windows 11 Pro preinstallato sei subito pronto per lavorare, studiare o giocare.

NiPoGi è disponibile a 179 euro, anziché 279 euro, con il Coupon 100€ di Amazon, disponibile solo per i clienti Prime.

