Mini PC Outlet su Amazon: 5 super occasioni in PROMO solo per oggi

Scegliere un Mini PC significa poter contare su un computer completo di tutto, ma anche beneficiare di un ingombro ridotto al minimo sulla scrivania, addirittura pari a zero se il modello può essere montato dietro lo schermo o scomparire una volta collegato alla porta HDMI del monitor o del televisore (come nel caso del primo segnalato qui). Ecco ben 5 modelli proposti oggi in forte sconto su Amazon, con caratteristiche adatte a studio, navigazione, intrattenimento multimediale e produttività di base. Per tutti, il sistema operativo è Windows con licenza ufficiale Microsoft.

5 Mini PC in SCONTO oggi su Amazon

Partiamo da NiPoGi T6 P1, per la precisione un Mini PC Stick, considerate le due dimensioni di poco maggiori a quelle di una pendrive. Al prezzo stracciato di soli 70 euro, grazie al doppio coupon da attivare (coupon e codice 8IMGY5TW ), integra un processore Intel Celeron N4000, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, Wi-Fi, Bluetooth e tutte le porte di connessione mostrate qui sotto. Meglio approfittare dell’affare prima del sold out.

Fujitsu Esprimo Q920 è invece il più venduto della categoria sull’e-commerce. Si tratta di un prodotto ricondizionato, dalla qualità certificata e dal funzionamento garantito, con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 240 GB. Al prezzo finale di 99 euro è un ottimo affare.

Tra le new entry del catalogo, questo modello del marchio Tanix, proposto oggi al prezzo scontato di 119 euro, ha dalla sua un processore Intel Atom X5-Z8350 con GPU Intel HD Graphics, 4 GB di RAM e memoria eMMC da 64 GB. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Minisforum N40 è una delle alternative più note da chi segue questo ambito. Oggi in sconto al prezzo di 124 euro, può contare su una CPU Intel Celeron N4020, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria eMMC per lo storage. È senza ventola e dunque completamente silenzioso.

La carrellata si conclude con NiPoGi GK3 Plus, modello consigliato a chi necessita di una potenza di calcolo maggiore, pur mantenendo la spesa contenuta. È proposto in offerta al prezzo di 149 euro con processore Intel N95 (architettura Alder Lake), 8 GB di RAM e unità SSD M.2 da 256 GB, supportando l’output video a tre monitor con risoluzione 4K.

Tutte le offerte qui elencate beneficiano della disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno riservata agli abbonati Prime. Verificare eventuali variazioni dei prezzi prima di confermare l’ordine.

