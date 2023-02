Mini PC a prezzo stracciato: occasione Beelink (-256€)

Se stai cercando un Mini PC per il lavoro, Beelink SEi8 è il modello che fa per te: ha tutto ciò che serve per gestire la produttività quotidiana e oggi è in offerta su Amazon con uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un’ottima occasione per allestire la tua nuova postazione desktop. Le dimensioni sono davvero compatte: 12,4×11,3×4,1 centimetri, mentre il peso si attesta a soli 345,5 grammi.

Beelink SEi8: ottimo Mini PC, ottimo prezzo

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft per l’accesso a tutti gli aggiornamenti rilasciati e alle nuove funzionalità distribuite. Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Core i5-8279U, GPU Intel Iris Plus Graphics 655, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB), unità SSD da 512 GB (si può aggiungere un disco SATA), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, slot Ethernet, quattro porte USB 3.0 Type-A, una Type-C, due uscite video HDMI con supporto alla connessione simultanea di due monitor con risoluzione fino al 4K e jack audio. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa.

In questo momento, grazie allo sconto del 41% applicato in automatico dall’e-commerce, hai la possibilità di acquistare Beelink SEi8 al prezzo finale di soli 369 euro invece di 625 euro come da listino. Sono inclusi nella confezione l’alimentatore, due cavi HDMI, il manuale e la staffa VESA per montarlo dietro allo schermo così da nasconderlo alla vista, anche se il suo design curato nei minimi dettagli merita di essere esposto.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: ciò significa che, se lo ordini subito, entro domani il Mini PC sarà a casa tua, sulla tua scrivania.

