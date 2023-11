Mini PC a prezzo stracciato: solo 134€ per T9 Pro

DIVINPC T9 Pro è un Mini PC che non passa certo inosservato, grazie al suo design molto particolare. I punti di forza non si limitano però alla scocca esterna: attivando il coupon sconto su Amazon, oggi è possibile acquistarlo al prezzo stracciato di soli 134 euro. Le sue caratteristiche lo rendono adatto a gestire le operazioni della produttività quotidiana, lo studio e l’intrattenimento nel tempo libero.

DIVINPC T9 Pro: il Mini PC in offerta su Amazon

Passiamo in rassegna le sue specifiche tecniche: processore Intel N95 di dodicesima generazione, 8 GB di RAM DDR5, unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, due slot Ethernet, tre uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, jack audio e tre porte USB 3.1. In dotazione il software per la personalizzazione della striscia LED che circonda tutto il case. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 134 euro, grazie allo sconto di oggi su Amazon, DIVINPC T9 Pro è un affare da cogliere al volo. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato. La confezione include una staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro allo schermo, un cavo HDMI, l’alimentatore e il manuale d’uso.

Amazon garantisce la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine potrà mettere il Mini PC sulla scrivania già entro domani. Le dimensioni ultra-compatte e il peso di soli 250 grammi permettono di portarlo sempre con sé, nello zaino o nella borsa, così da poterlo collegare a qualsiasi monitor o televisore per dar vita a una postazione desktop.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.