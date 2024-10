Mini PC: Qualcomm cancella lo Snapdragon Dev Kit

Nessuno, tra chi ancora non l’ha ricevuto, potrà mai mettere sulla scrivania lo Snapdragon Dev Kit, né gli sviluppatori ai quali era ufficialmente desinato, né gli utenti che avevano guardato con interesse al Mini PC. È giunta la conferma di Qualcomm: il progetto è stato cancellato, il dispositivo non raggiungerà mai il mercato.

Snapdragon Dev Kit: addio al Mini PC di Qualcomm

Ne abbiamo scritto nei mesi scorsi: l’annuncio ha coinciso con l’evento Build 2024 organizzato da Microsoft e dedicato principalmente alle iniziative IA. Il chipmaker ha inviato un’email agli acquirenti promettendo loro un rimborso completo della cifra spesa e giustificando la decisione con l’incapacità di garantire la conformità agli standard di eccellenza previsti.

… il Developer Kit non ha soddisfatto, nel complesso, i nostri consueti standard di eccellenza, pertanto ti contattiamo per informarti che purtroppo abbiamo deciso di sospendere il prodotto e il relativo supporto, a tempo indeterminato.

In altre parole, il Mini PC non è arrivato a soddisfare i requisiti qualitativi attesi da Qualcomm, che ha così deciso di accantonarlo. Tra le specifiche tecniche, lo ricordiamo, c’erano il processore Snapdragon X Elite, 32 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB. Il prezzo era stato fissato in 899 dollari per la fase di preordine. Qui sotto il design.

Una curiosità: il rimborso completo della cifra spesa è previsto anche per chi ha già ricevuto il dispositivo, acquistandolo nelle prime fasi del preordine. Non lo dovrà nemmeno restituire, potendo così tenere sulla scrivania un pezzo destinato a diventare da collezione.

La buona notizia è che la società non ha intenzione di gettare la spugna sul fronte Mini PC e che l’arrivo di Mini PC dotati di processori Snapdragon X è cosa certa. Lo ha confermato Cristiano Amon, CEO del gruppo, durante l’evento Computex 2024 andato in scena in primavera. Saranno però realizzati da produttori di terze parti.