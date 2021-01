Un computer desktop completo in un ingombro di soli 12,8×12,7×4,6 centimetri: MinisForum DMAF5 è un Mini PC che svetta nella propria categoria per un comparto hardware all’altezza di ogni applicazione per la produttività e l’intrattenimento, adatto anche alle sessioni di lavoro più intense. In questo ore è proposto su Amazon in offerta lampo con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

MinisForum DMAF5: un Mini PC potente a -15%

Diamo uno sguardo alla ricca scheda delle specifiche tecniche: processore AMD Ryzen 5 3500H, GPU Radeon Vega 8, 16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe M.2 da 512 GB per lo storage con possibilità di aggiungere un secondo disco SATA da 2,5 pollici, WiFi 6 (chip Intel AX200), Bluetooth 5, porte USB 3.1 Type-A e Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, due slot Ethernet, uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K (collegamento fino a tre monitor in contemporanea sfruttando anche USB-C). Lato software il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Per tutti gli altri dettagli consigliamo di visitare la pagina del prodotto.

Tutto questo al prezzo di 509,99 euro invece di 599,99 euro come da listino. Trattandosi di un’offerta lampo su Amazon, disponibile solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo. La disponibilità è immediata, la consegna gratuita.