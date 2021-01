Kit mesh Linksys Velop scontato di 90 euro

Tra le numerose offerte che Amazon propone oggi, non potevamo trascurare quella su uno dei migliori kit mesh in commercio. Parliamo del sistema Velop VLP0103 di Linksys, che con lo sconto proposto dal portale leader dell’e-commerce, si afferma come una delle migliori soluzioni per qualità/prezzo.

Kit mesh Linksys Velop VLP0103: caratteristiche tecniche

Innanzitutto il kit di Linksys si caratterizza per la presenza di 3 terminali in grado di estendere la copertura di ben 400m2. I dispositivi sono naturalmente un router primario, e due satelliti, tutti posizionabili in qualsiasi punto della casa o del locale commerciale. Questi infatti sono pensati per case di grandi dimensioni e negozi, sviluppati magari su più piani. Naturalmente i dispositivi sono compatibili con tutti i provider di servizi internet (ISP), e la copertura può essere aumentata acquistando separatamente i singoli satelliti. La qualità e stabilità della connessione è garantita dal sistema dual band, per una velocità combinata di ben 3600Mbps.

La configurazione è estremamente semplice: basterà scaricare l’app dedicata, ed in pochi passaggi guidati la rete sarà pronta all’utilizzo. Una delle funzionalità più interessanti è senza dubbio l’Intelligent Mesh esclusiva dei sistemi Velop, che connette automaticamente i dispositivi al nodo più vicino. Questo significa che si otterranno sempre le prestazioni migliori indipendentemente dal punto in cui si accede alla rete, e senza che l’utente intervenga manualmente per fruire del segnale migliore. Non mancano ovviamente sistemi di sicurezza e parental control. I primi forniscono protezione dagli attacchi esterni, garantendo che i dati relativi alla navigazione e quelli sensibili non finiscano nelle mani degli hacker. Con il parental control invece i genitori possono stabilire i siti accessibili dai più piccoli, selezionando i dispositivi su cui il sistema deve agire, oltre che il tempo di navigazione e la fascia oraria.

Oggi Amazon propone uno sconto di ben 90 euro sul kit di Linksys, fissando il prezzo a soli 189,99 euro con un risparmio del 32% sul prezzo di listino.