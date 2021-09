Mini PC (Ryzen 5 Pro-16/256 GB), MAXI SCONTO -108€

È sufficiente dare uno sguardo al comparto hardware di MinisForum UM250 per capire che non si tratta del solito Mini PC: è in grado di sprigionare una potenza di calcolo sufficiente per gestire con estrema disinvoltura ogni applicazione nell'ambito della produttività e in quello dell'intrattenimento multimediale o per la didattica a distanza. Oggi lo si può acquistare nella sua versione con 16 GB di RAM DDR4 e SSD di tipo M.2 da 256 GB approfittando dello sconto di ben 108 euro su Amazon.

MinisForum UM250: un mostro di Mini PC in offerta lampo

Sotto la scocca trovano posto anche il processore AMD Ryzen 5 PRO 2500U affiancato dalla GPU Radeon Vega 8, un modulo WiFi 6 con chip Intel AX200, Bluetooth 5.1, due uscite video HDMI 2.0, una Display Port e una USB-C con supporto alla risoluzione 4K, jack audio, tre porte USB 3.1 e doppio slot Ethernet. Non mancano gli slot per espandere RAM o storage. Se hai bisogno di altre informazioni, puoi consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato su MinisForum UM250 è Windows 10 Pro con licenza ufficiale e garanzia di ottenere tutti gli aggiornamenti e le patch di sicurezza rilasciate da Microsoft. Tutto questo, oggi, al prezzo di soli 441,99 euro invece di 549,99 euro come da listino, grazie all'offerta lampo proposta da Amazon, che rimarrà però valida solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione: gli interessati non perdano tempo.