Apple iPhone 12 Mini: OGGI tocca il minimo di sempre

L'iPhone 12 Mini non era mai costato così poco. Succede oggi e non succede certo a caso, visto che è in corso la parentesi di prenotazioni per l'iPhone 13 e per la generazione 12 è un momento di grande pressione al ribasso su tutta la linea. A giovarne è l'apprezzatissima versione Mini della generazione precedente, che scende a soli 683,66 euro nella sua versione da 64GB.

Nell'iPhone 12 Mini c'è tutto quel che si è già apprezzato della generazione 12, senza che con la versione 13 si sia registrato un fondamentale gap generazionale (molto più apprezzata la versione Pro Max, dove invece le componenti evolutive sono state di maggior prestigio). L'iPhone 12 Mini potrebbe dunque essere ancora desiderato a lungo e l'assestamento odierno sul prezzo più basso di sempre fotografa esattamente queste aspettative: c'è la possibilità di avere un iPhone senza dover investire quanto richiesto dalla generazione 13, ma avendo in mano uno degli smartphone più apprezzati degli ultimi anni.

Una cosa è certa: oggi l'iPhone 12 Mini è disponibile al miglior prezzo di sempre. La sua nuova vita riparte da qui.

Lo sconto non coinvolge solo la versione da 64GB: c'è una decurtazione del 5% anche sull'iPhone 12 Mini da 128GB, in entrambi i casi con il delicato color Viola. In questo caso il prezzo scende a 729 euro.

Differenza rispetto all'iPhone 13 Mini

L'iPhone 13 Mini non è disponibile nel taglio da 64GB, ma slitta in versione base direttamente a 128GB: il prezzo in questo caso è pari a 839 euro, ossia 110 euro in più rispetto al corrispettivo della generazione precedente. Con l'iPhone 12 Mini da 64GB il risparmio sale invece a circa 155 euro.

iPhone 12 o iPhone 13? Dipende più dagli occhi di chi osserva che non da una gamma di melafonini che ogni anno compie passi avanti che si riflettono nel prezzo di commercializzazione. Sta a te giudicare questi step e capire se valga la pena salire a bordo della nuova generazione o se affidarsi al risparmio garantito da quella precedente.