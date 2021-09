iPhone 13, scorte già in esaurimento per i Pro Max

Se stai cercando un iPhone 13 su Amazon, potresti iniziare ad avere qualche problema nel trovare il modello che stavi cercando. Come previsto all'avvio delle prenotazioni, infatti, alcuni dei modelli più desiderati sono andati esauriti nel giro di pochi giorni e ora, quando le spedizioni del 24 settembre iniziano ad avvicinarsi, in alcuni casi non è già più possibile portare a casa il colore o il taglio di memoria preferiti.

iPhone 31, scarseggiano i Pro Max

I problemi sono concentrati soprattutto sulla serie Pro Max. Proprio gli iPhone dal prezzo maggiore sono andati a ruba: un posizionamento di mercato chiaro, insomma, per prodotti di fascia alta che gli appassionati di melafonini hanno voluto far propri fin dall'esordio. Chi oggi vuole puntare su un iPhone 13 Pro Max, su Amazon troverà disponibile esclusivamente il modello da 512GB di colore Azzurro Sierra (peraltro tra i colori più apprezzati in assoluto).

Al momento sono ancora a disposizione quasi tutti gli altri modelli: solo alcune sporadiche combinazioni colore/memoria sono terminate. La minor disponibilità di unità Pro Max ed il forte favore sperimentato da questi modelli rispetto ad altri ha determinato il collo di bottiglia che vediamo in queste ore: chi cerca un Pro Max dovrà aspettare, chi cerca un altro modello dovrà invece affrettarsi.

Ulteriori soluzioni andranno a terminare probabilmente fin dalle prossime ore. Ultimi giorni di prenotazione e poi sarà possibile verificare quali siano i tempi di attesa necessari per avere un iPhone 13. Non è detto che per qualche ritardatario possa esserci qualche brutta sorpresa e che le attese non possano spingere nuove consegne fino a ottobre inoltrato.

Tutti i modelli

Versione Mini

PRODUCT(RED) 128GB 256GB 512GB

Azzurro 128GB 256GB 512GB

Mezzanotte 128GB 256GB 512GB

Rosa 128GB 128GB 256GB 512GB

Galassia 128GB 256GB 512GB

I prezzi dei differenti tagli di memoria sono pari rispettivamente a 839, 959 e 1189 euro.

Versione standard

PRODUCT(RED) 128GB 256GB 512GB

Azzurro 128GB 256GB 512GB

Mezzanotte 128GB 256GB 512GB

Rosa 128GB 256GB 512GB

Galassia 128GB 256GB 512GB

I prezzi dei differenti tagli di memoria sono pari rispettivamente a 939, 1059 e 1289 euro.

Versione Pro

Argento 128GB 256GB 512GB 1TB

Azzurro Sierra 128GB 256GB 512GB 1TB

Grafite 128GB 256GB 512GB 1TB

Oro 128GB 256GB 512GB 1TB

I prezzi dei differenti tagli di memoria sono pari rispettivamente a 1189, 1309, 1539 e 1769 euro.

Versione Pro Max

Argento 128GB 256GB 512GB 1TB

Azzurro Sierra 128GB 256GB 512GB 1TB

Grafite 128GB 256GB 512GB 1TB

Oro 128GB 256GB 512GB 1TB

I prezzi dei differenti tagli di memoria sono pari rispettivamente a 1289, 1409, 1639 e 1869 euro. Occhio alle disponibilità: nei prossimi giorni sono destinate ad essere ulteriormente più limitate, dunque le informazioni sopra indicate potrebbero rapidamente mutare anche solo nel giro di poche ore.