iPhone 13: è questo il modello più venduto su Amazon

A qualcuno piace Oro, Argento o Grafite, a molti piace Sierra: è questa la colorazione preferita da chi ha scelto Amazon per acquistare il nuovo iPhone 13 nella sua versione Pro Max. Il modello più venduto è proprio il top di gamma, nella sua incarnazione con 256 GB di memoria interna.

Ecco il modello di iPhone 13 più venduto in preordine

L'etichetta “Il prodotto più venduto” nella categoria “Telefonia fissa e accessori” dello store è dunque in questo momento attribuita all'iPhone Pro Max da 256 GB nella colorazione Sierra. Segue il suo fratello minore, se così si può dire, iPhone 13 Pro Max (Sierra) da 128 GB, scelto da chi accetta di dimezzare la quota di storage interno senza però rinunciare alle prestazioni, risparmiando 120 euro.

Ricordiamo che l'intera linea iPhone 13 è disponibile in preordine su Amazon, con la consegna delle unità acquistate garantita per il 24 settembre. Alcuni modelli risultano già sold out, a causa delle richieste elevate: il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo e prenotare subito la propria, scegliendo tra le quattro versioni disponibili, ognuna con tagli di memoria e colorazioni differenti: mini, Standard, Pro e Pro Max.

Intanto, segnaliamo che l'arrivo della nuova linea ha fatto crollare il prezzo di iPhone 12. Un esempio? La versione Pro (128 GB) Blu Pacifico a -70 euro.