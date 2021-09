C'è chi prende gli iPhone a fine corsa, così da speculare sullo sconto disponibile, e chi invece lo prende al day one per godere fin da subito delle novità introdotte in termini di performance e funzionalità. Se sei di questi, ecco a tua disposizione tutti i riferimenti per prenotare il tuo Apple iPhone 13 fin dalla prima ora.

Le prenotazioni iniziano domani, 17 settembre, alle ore 14.00. Amazon è della partita e fin da oggi sono disponibili tutti i link per scegliere il proprio iPhone e preparare il click prima che i tempi di consegna inizino ad allungarsi (nulla di più probabile fin dalle ore successive all'esordio). Le prime consegne avverranno a partire da venerdì 24 settembre, ma solo per i primi: è del tutto prevedibile che nel giro di breve le consegne possano slittare subito a ottobre, in base alle disponibilità.

iPhone 13, scegli subito il tuo

Qui tutti i link a tua disposizione per una scelta rapida e mirata. Nella gamma iPhone 13 puoi scegliere:

Per ognuno sono disponibili vari tipi di colore e per il (PRODUCT) RED è da mettere in conto un piccolo sovrapprezzo con il quale si andrà a contribuire alla lotta contro il Covid a livello internazionale.

Scegli per tipo di modello

Apple iPhone 13 Mini (↑)

Apple iPhone 13 (↑)

Apple iPhone 13 Pro (↑)

Apple iPhone 13 Pro Max (↑)

L'era delle code davanti agli Apple Store è passata e ora è possibile ordinare subito i nuovi modelli con un click istantaneo nel giorno dell'apertura delle prenotazioni. Le informazioni sono disponibili, non resta che segnarsi l'appuntamento: domani, ore 14.