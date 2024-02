Mini PC con Ryzen 5 PRO, 32/512GB: che mostro, CHE SCONTO

Il consiglio per chi vuole acquistare un Mini PC è di approfittare del doppio sconto su Amazon che in queste ore propone il modello NiPoGi AM16 a un prezzo mai così conveniente. Con caratteristiche di fascia alta, è pronto per gestire con disinvoltura ogni carico di lavoro. Vediamo quali sono i suoi punti di forza, a partire dal design con dimensioni davvero compatte: 13,9×12,6×4,7 centimetri. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.

Mini PC, che mostro: l’affare NiPoGi AM16

Tra le specifiche tecniche spicca il processore AMD Ryzen 5 PRO 5675U capace di erogare una notevole potenza di calcolo e affiancato dalla GPU AMD Radeon Graphics 7. Ci sono poi ben 32 GB di RAM preinstallata (espandibile fino a 64 GB) e una SSD NVMe da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), senza dimenticare i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless. Completano la dotazione le porte visibili nell’immagine qui sotto con la possibilità di collegare fino a tre monitor in contemporanea con supporto alla risoluzione 4K. Per altre informazioni rimandiamo alla descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 359 euro, il Mini PC è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania. Per approfittare dell’offerta è sufficiente attivare il doppio sconto su NiPoGi AM16 proposto oggi da Amazon, grazie alla riduzione della spesa applicata in automatico e al coupon dedicato.

Si può inoltre contare sulla disponibilità immediata e sulla spedizione gratuita a domicilio. Chi effettua subito l’ordine lo riceverà già entro domani senza costi aggiuntivi per il trasporto. Come scritto in apertura, non sappiamo fino a quando sarà possibile cogliere questa opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.